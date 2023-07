NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Die Aktie der Billigfluglinie habe negativ auf die Quartalszahlen reagiert, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den vorsichtigen Ausblick berücksichtigten die Schätzungen am Markt aber bereits. Der Anlagehintergrund für die Aktie und die Wachstumsstory seien weiterhin attraktiv./gl/edh;