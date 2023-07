NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Die Billigfluggesellschaft habe im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden Studie. Doch Aussagen zur jüngsten Abschwächung bei den Ticketpreisen und die gesenkte Prognose für die Passagierzahlen könnten für einen Kursdämpfer sorgen./gl/edh;