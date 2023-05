LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ryanair nach Geschäftsjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Die Billigfluggesellschaft habe im vierten Quartal 2022/23 die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv wertete er, dass sich Ryanair dennoch mit Blick auf die Erwartungen an die Umsätze und Barmittelausschüttungen zurückgehalten habe./ck/gl;