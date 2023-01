NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Anhebung der Jahresziele auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Für Analyst Harry Gowers ist die Aktie der Billigfluggesellschaft der "Top Pick" unter den europäischen Airlines für 2023. Dies schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/he;