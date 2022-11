NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 17,70 auf 18,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ein vorsichtiger Tenor, aber keine Nachfrageschwäche - so resümierte Analyst Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach dem Zwischenbericht der Iren. Er hob seine Ergebnisschätzungen an und bestätigte Ryanair als Branchenfavoriten./ag/gl;