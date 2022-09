NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Billigfluggesellschaft Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19,20 Euro belassen. Die Titel europäischer Luftfahrtunternehmen hätten zuletzt heftig unter der dramatischen Aufwertung des US-Dollar zu Pfund und Euro gelitten, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei den Fluggesellschaften falle ein heftiger Anstieg der in Dollar berechneten Treibstoff-, Wartungs- und Leasingkosten ins Gewicht. Am härtesten treffe es die Billigflieger, die kaum Erlöse in Dollar erzielten, mit denen sie die Kostenentwicklung kompensieren könnten. Airbus und der Triebwerksbauer MTU dagegen profitierten von der starken US-Währung, da sie kurzfristig geringere Kosten für Währungsabsicherungsgeschäfte hätten als die Konkurrenten Safran und Rolls-Royce./gl/edh



