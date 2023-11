NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Der Ausblick der Iren lasse den Markterwartungen noch Spielraum nach oben, schrieb Analyst Ruairi Cullinane am Montag in seiner ersten Reaktion auf den Zwischenbericht./ag/gl;