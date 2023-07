NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ryanair nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Nach dem ersten Geschäftsquartal 2023/24 habe er seine Schätzung für das Nettoergebnis der Billigfluglinie moderat angehoben, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognosen für die beiden Folgejahre habe er wegen der Erwartung höherer Kerosinpreise aber gesenkt. Diese hätten einen größeren Einfluss auf seine Einschätzung als die Zahlen./gl/edh;