NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Analyst Ruairi Cullinane aktualisierte nach Juni-Flugverkehrszahlen seine Schätzungen für das erste Geschäftsquartal 2023/24 der Billigfluglinie. Seine Prognose für das Nettoergebnis liege deutlich über der Konsensprognose, heißt es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. An seinen Jahreserwartungen habe sich aber nichts geändert./gl/tih;