NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ryanair von 17,50 auf 20,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einer Phase mit Fokus auf Wachstum werde bei dem irischen Billigflieger nun eine mit Barmittelrückflüssen beginnen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit werde die Aktie für eine breite Investorenbasis interessant./tih/ck;