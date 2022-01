ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20,19 Euro belassen. Die Coronavirus-Variante werde dafür sorgen, dass der Billigflieger den Winter über in der Verlustzone bleibt, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ab dem Sommer dürften die Iren dann aber von ihrer verbesserten Wettbewerbsposition profitieren./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2022 / 04:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.