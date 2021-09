NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Die Iren könnten es sich leisten, abzuwarten, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach der gescheiterten Einigung auf einen Preis in Verhandlungen mit Boeing über den Kauf von Max-10-Flugzeugen. Er sieht Ryanair als klare Wachstumsstory./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2021 / 23:00 / UTC



