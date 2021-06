NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Investoren von Billigfluggesellschaften ließen sich oft einteilen in Fans von Wizz Air und Fans von Ryanair, und beide Seiten hätten überzeugende Argumente, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So könnten Ryanair-Investoren auf Dekaden starker Geschäftsentwicklung oder auch eine beträchtliche Barmittelschöpfung verweisen. Roeska sieht für beide Aktien Aufwärtspotenzial. Allerdings seien die strukturellen Wachstumsaussichten von Wizz größer, weshalb der die Aktie des ungarischen Unternehmens bevorzugt./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2021 / 23:03 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.