ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11,62 Euro belassen. Sollte der Billigflieger gemeinsam mit den Konkurrenten British Airways und Easyjet tatsächlich gegen die in Kraft getretene Quarantänepflicht für Einreisende nach Großbritannien klagen und damit Erfolg haben, dürfte dies die Aktie deutlich nach oben befördern, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ck



