ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ryanair nach Geschäftszahlen von 15,50 auf 16,80 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Neutral" belassen. Es habe zwar einige positive Überraschungen vom Billigflieger gegeben, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So habe das Unternehmen weniger Barmittel verbraucht. Die Treibstoffkosten stiegen aber und das Preisumfeld sei schwach./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2021 / 19:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2021 / 19:02 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.