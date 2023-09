FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ryanair nach dem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Fokus habe auf Wachstum in der nächsten Dekade gelegen und wie profitabel dieses sein könne, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ck;