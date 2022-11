FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Ryanair nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Obwohl die Billigfluggesellschaft im Vergleich zur Konkurrenz weiter in einer sehr guten Form sei, dürften die Zahlen lediglich eine weiter branchenkonforme Aktienkursentwicklung unterstützen, schrieb Analyst Jaime Rowbotham am Montag in einer ersten Reaktion./gl/la;