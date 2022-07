HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ryanair nach den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2022/23 von 19,50 auf 20,00 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der freie Barmittelzufluss im abgelaufenen Jahresviertel versetze den Billigflieger mit seiner Bilanz in eine komfortable Position mit Blick auf den Winter, schrieb Analyst Conor Dwyer in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2022 / 16:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.