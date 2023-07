NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 53,00 auf 53,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der deutlichen Prognoseanhebung des Energiekonzerns passte Analyst Vincent Ayral sein Bewertungsmodell an, wie aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie hervorgeht. Er reflektiert damit das stärker als erwartet ausgefallene zweite Quartal./ajx/he;