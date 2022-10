NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach der angekündigten Übernahme einer US-Solarfirma auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Con Edison Clean Energy passe aus strategischer Sicht gut zu dem Energiekonzern, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Deal erhöhe deutlich die Präsenz der Essener in den USA und bringe das Unternehmen in eine bedeutende Position im Solar- und Batteriegeschäft. Dieses sei bisher im Produktportfolio unterrepräsentiert gewesen./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / 02:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2022 / 03:04 / BST



