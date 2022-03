LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Unabhängig vom Kriegsausgang in der Ukraine dürfte die europäische Energieversorgung dauerhaft ihre Abhängigkeit von Russland verringern, schrieb Analyst Dominic Nash in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Erzeuger von Primärenergie und Entwickler erneuerbarer Energien dürften hiervon profitieren, wobei er in diesem Umfeld unter anderem RWE bevorzugt. Weitere Favoriten seien Iberdrola, Orsted, Centrica und Engie./tav/jha/





Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / 22:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.