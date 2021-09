NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für RWE angesichts der Intervention Spaniens im Zuge steigender Energiepreise auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Anderswo seien die Strompreise weniger anfällig und so dürften die Maßnahmen in anderen Ländern nicht Schule machen, schrieb Analyst Robert Pulleyn in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte rät dazu, übermäßig unter Druck geratene Aktien wie Iberdrola oder Orsted zu kaufen. RWE ist sein bevorzugter Wert, um von steigenden Strompreisen zu profitieren./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2021 / 17:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.