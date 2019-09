LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Anders als erwartet sei die AfD in den Bundesländern nicht die stärkste Partei geworden, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sehe darin eine kleine positive Nachricht für Versorger wie RWE, da das Ergebnis der Koalitionsregierung Rückendeckung gebe und so das politische Risiko sinke./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 06:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2019 / 06:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.