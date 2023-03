NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Geschäftszahlen und einem Ausblick für 2023 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Ausblick des Versorgers auf das laufende Jahr sei besser als erwartet, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer ersten Reaktion am Dienstag. Das operative Gewinnziel (Ebitda) liege um rund drei Prozent über der Konsensschätzung./bek/tih;