NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Zahlen und einem Ausblick auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Da die Bilanz bereits im Wesentlichen bekannt gewesen sei, konzentriere sich der Markt auf den Ausblick, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hier hätten die Erwartungen noch Luft nach oben, denn aktuell lägen sie am unteren Ende der Konzernprognose. Anstatt der erwarteten stabilen Dividende von 0,90 Euro habe RWE mit einer Anhebung positiv überrascht. Damit sei die Messlatte bei nunmehr einem Euro je Aktie gelegt./tav/bek;