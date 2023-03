NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der europäische Masterplan zum Klimaschutz sei nicht so generös wie das ohnehin umfangreichere US-Pendant IRA, aber besser als nichts, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin empfiehlt im Bereich "grüner Energie" neben RWE auch weiter Vestas, Nel und Orsted./ag/tih;