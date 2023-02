RWE 41.06 CHF -2.46% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für RWE von 50,50 auf 50,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Sie bleibe trotz fallender Energiepreise optimistisch für den Energiekonzern, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie senkte zwar ihre diesjährige Ergebnisschätzung (Ebitda), sieht RWE aber weiter als einen ihrer bevorzugten Branchenwerte. RWE sei gut positioniert, um im derzeitigen Marktumfeld von seinem diversifizierten Portfolio zu profitieren./gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2023 / 04:39 / UTC





