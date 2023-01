NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 50 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In puncto Energie aus erneuerbaren Quellen sei RWE auf Platz sechs weltweit aufgerückt und auf Rang fünf in Europa, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bilanz des Konzerns sei stark, die steigenden Zinsen belasteten hier nicht./bek/mis;