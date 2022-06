NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Bei den Anlegern mache sich angesichts der Diskussionen um weitreichende Reformen auf dem britischen Energiemarkt Unsicherheit breit, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Veränderungen im Hauruck-Verfahren könnten den Status von Großbritannien als "sicherer Hafen" für Investitionen in die Energiebranche unterminieren und zur Abwanderung "grüner" Investitionen führen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2022 / 00:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2022 / 04:01 / UTC





