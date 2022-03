NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 46,50 auf 50,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Energiekonzern habe für die Energiewende das Beste aus zwei Welten zu bieten, schrieb Analyst John Musk in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies dabei einerseits auf die Hauptaktivitäten im Bereich Erneuerbare Energien, aber andererseits auch flexibel einsetzbare thermische Kraftwerke. Er hob seine operativen Gewinnerwartungen für die nächsten beiden Jahre um bis zu 8 Prozent an./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2022 / 18:18 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2022 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.