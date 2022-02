ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für RWE mit Blick auf den angehobenen Ausblick des Energiekonzerns von 39,00 auf 40,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen des überraschend hohen neuen operativen Gewinnziels (Ebitda) erhöhte Analystin Wanda Serwinowska in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzung für das diesjährige Ergebnis je Aktie (EPS). RWE zähle wegen des Ergebnispotenzials im Zuge steigender Energiepreise sowie der begrenzten politischen Interventionsrisiken zu ihren Branchenfavoriten./gl/ag



