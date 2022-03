FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE von 47 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Krieg in der Ukraine erhöhe das Risiko und die Schwankungsanfälligkeit, für den Versorger ergäben sich aus der veränderten Situation aber auch enorme Chancen, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese schätze er mittel- bis langfristig höher ein als die vorhandenen Risiken. Mit seinen Stärken, etwa bei Offshore-Wind, einer großen Projektpipeline und der starken Bilanz, sowie in Verbindung mit der Investitionsoffensive sollte RWE zunehmend von den sich nochmals beschleunigenden Megatrends im Sektor profitieren können./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 15:17 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / 15:29 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.