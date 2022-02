FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 46 Euro belassen. Die

Wahrnehmung der Aktie des Energieversorgers als Wachstumswert mit Fokus auf Erneuerbare Energien/Wasserstoff dürfte sich fortsetzen, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum Thema "Grüner Wasserstoff". Mit seinen Stärken wie etwa Offshore-Wind, Partnerschaften und seiner starken Bilanz sollte RWE in Verbindung mit seiner Investitionsoffensive von den Megatrends Energiewende/Elektrifizierung im Sektor profitieren. Das Thema Braunkohle sollte zudem sukzessive an Relevanz verlieren./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2022 / 10:12 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2022 / 10:24 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.