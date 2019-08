NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für RWE nach Zahlen auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Zahlen von RWE für das erste Halbjahr seien wie erwartet gut ausgefallen, schrieb Analyst John Musk in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Nachdem der Versorger seinen Ausblick für das Gesamtjahr bereits angehoben hatte, habe es hier keine Neuigkeiten gegeben./mf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2019 / 02:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2019 / 02:09 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.