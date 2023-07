NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach der Versteigerung von vier Flächen für Offshore-Windparks in Nord- und Ostsee auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Ergebnisse der Auktion ließen insgesamt auf ein großes Interesse der Energieunternehmen beziehungsweise Entwickler an europäischen Offshore-Windparks schließen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./la/he;