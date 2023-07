RWE 39.23 CHF 0.08% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 58,50 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr 2023 könnten nach oben korrigiert werden, wenn die Gewinne im zweiten Quartal eine ähnliche Entwicklung wie im ersten Jahresviertel aufweisen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. In einem solchen Fall bestehe Spielraum für eine mögliche Anhebung der Jahresziele des Energieversorgers./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2023 / 06:50 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.