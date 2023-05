NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das Geschäft mit Erneuerbaren Energien bleibe der Schlüssel zum Erfolg hinsichtlich niedrigerer Energiepreise, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Bezug auf entsprechende Aussagen des Finanzchefs. Das setze aus politischer Sicht zügigere Zulassungsverfahren voraus./bek;