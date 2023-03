NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Zahlen für 2022 und einem Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Zielvorgabe für das operative Ergebnis (Ebitda) im laufenden Jahr liege um drei Prozent über der Markterwartung, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer ersten Reaktion am Dienstag. Gemeinsam mit einer höheren Dividendenprognose für 2023 sollte dies am Markt gut aufgenommen werden./bek/tih;