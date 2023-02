NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die nachlassende Ergebnisdynamik sei zwar eine kurzfristige Belastung, doch seit Jahresbeginn hinke die Aktie des Energiekonzerns der Branche hinterher, womit dies eingepreist sein sollte, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass RWE am 21. März zusammen mit vorläufigen Jahreszahlen einen Ausblick auf 2023 veröffentlichen wird./gl/ajx;