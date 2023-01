ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 46 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In dem aktuell turbulenten Energiemarkt hält Analyst Sam Arie laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie das Portfolio des Essener Energiekonzerns für eines der am besten positionierten in der Branche. Kohle-, Gas- und Kernkraftwerke seien auf kurze Sicht in Kombination mit dem LNG-Handel (Flüssigerdgas), Lieferverträgen und Terminals eine wichtige Stütze für die europäische Energiesicherheit. Auf längere Sicht sei das Windkraftgeschäft von RWE erstklassig, schrieb er./ck/ajx;