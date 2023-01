NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Das Analysehaus hat den Versorger in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die Liste der 20 europäischen "Top Picks" für 2023 gesetzt. Knappe Versorgung sei derzeit das Thema auch im Energiesektor. Die Preise dürften länger hoch bleiben, wovon RWE profitieren sollte, argumentierte der zuständige Analyst Ahmed Farman./tih/edh;