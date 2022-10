ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE angesichts der angekündigten Übernahme der US-Solarfirma Con Edison Clean Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Alles in allem seien Umfang und Zeitpunkt dieser Transaktion sehr sinnvoll, schrieb Analyst Sam Arie in einer ersten Reaktion am Montag. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die politischen Entscheidungsträger in Deutschland es sich zweimal überlegen müssen, bevor sie neue Steuern wie die Übergewinnsteuer erhöben, falls RWE daraufhin seine Investitionskraft in andere Bereiche lenke./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / 03:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2022 / 03:59 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.