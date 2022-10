NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE angesichts der angekündigten Übernahme der US-Solarfirma Con Edison Clean Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Bewertung des Deals sei vernünftig, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Durch die Transaktion werde der Energiekonzern eine führende Position auf dem US-Markt für Erneuerbare Energien einnehmen. Die Übernahme passe auch zu dem breiter angelegten strategischen Ziel, das Produktportfolio über Technologien und Regionen hinweg zu diversifizieren./la/tih



