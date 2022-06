NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Bei dem Energiekonzern sehe er im Mai einen Anstieg der Stromerzeugung zu Fixkosten von 6 Prozent gegenüber einem normalen Wettermonat, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit liege die Stromerzeugung im zweiten Quartal bei plus 8 Prozent, wenn man von einem normalisierten Juni ausgeht./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2022 / 12:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2022 / 19:10 / ET



