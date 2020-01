HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RWE von 28 auf 34,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Vorbehalte gegenüber dem Geschäft mit erneuerbaren Energien seien nach der Einigung auf einen Fahrplan zur Abschaltung der Kohlekraftwerke gesunken, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Darüber hinaus erwarte er, dass der anstehende Kapitalmarkttag mehr Klarheit über die neue Ausrichtung des Stromgeschäfts bringen wird. Die RWE-Aktie habe bereits im letzten Jahr die Entwicklung in ihrer Branche mit angeführt und tue das noch immer./ssc/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 17:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.