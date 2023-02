NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat RTL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Daniel Kerven aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Fernsehkonzern mit Blick auf die Gewinnausschüttungsquote. An seinen Schätzungen änderte das aber nichts./gl/nas;