FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für RTL nach Umsatzzahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 49 Euro belassen. Der Sendergruppe sei mit den Einnahmen ein solider Start in das Jahr geglückt, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollte ab dem zweiten Quartal auch das TV-Werbegeschäft wieder anziehen, könne der Medienkonzern die Jahresziele erreichen./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2021 / 16:28 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2021 / 16:35 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.