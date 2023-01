LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RTL Group von 39 auf 46 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Nach einer Achterbahnfahrt im europäischen Mediensektor im vergangenen Jahr hofft Analyst Nick Dempsey nun auf ein ruhigeres Jahr 2023, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie schrieb. Drei bekannte Makro-Faktoren sollten den Sektor beeinflussen: die wirtschaftliche Abschwächung in den USA und Europa, die Inflation und die Zinsen sowie die Wiedereröffnung Chinas. Mit Blick auf die Chance/Risiko-Profile im Sektor lasse sich bei zyklischen Werten noch etwas Wertepotenzial heben, analysierte der Experte. Die aktuellen Werbetrends deuteten indes bei Fernsehsendern zunächst auf einen schwachen Jahresstart hin./ajx/tih;