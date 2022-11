ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RTL Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Umsätze im dritten Quartal hätten dank der britischen Tochter Fremantle die Erwartungen zwar übertroffen, die Jahresziele seien aber gestutzt worden, schrieb Analyst Richard Eary am Freitag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Erwartungsgemäß spüre man weiter den angespannten Werbemarkt in Deutschland./ag/la;