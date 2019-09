FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat RTL auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Analyst Jerome Bodin stellte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Frage nach einem möglichen Rückzug von der Börse vor dem Hintergrund besonders tiefer Bewertungen deutscher TV-Konzerne. Ein Übernahmeangebot für RTL von Bertelsmann würde darauf abzielen, den Streubesitz erheblich zu senken. RTL zieht der Experte derzeit ProSiebenSat.1 vor, rein aus operativen Gründen. RTL sei breiter aufgestellt und sollte unter anderem von einer positiven Dynamik im Frankreich-Geschäft profitieren. Dies mildere die Folgen der weiterhin sehr schwachen Werbetrends in Deutschland./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2019 / 08:28 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2019 / 08:32 / MESZ



